Exposition « Apostasia» à La Pocatière

Le comité d’exposition de La Pocatière est heureux de vous inviter au vernissage de « Apostasia » par Nathan Ethier Myette. Il est prévu pour le mercredi 18 novembre 2026 de 17 h à 19 h à La Mosaïque-Bibliothèque, 900, 6e Avenue, La Pocatière.

Nathan Ethier Myette, photographe talentueux aux multiples projets, nous présente sa série « Apostasia ». Ses photos argentiques mettent en lumière les indices du déclin de l’Église dans nos villages. Documentaires et poétiques, les œuvres nous révèlent la triste beauté de l’abandon du passé ainsi que le parfois trop silencieux quotidien de nos villages.

Nathan Ethier Myette offre un regard sensible sur une vie rurale en changement avec ses photographies, entre le paysage et la nature morte. Le format argentique apporte un grain qui convient merveilleusement aux sujets, ajoutant à la nostalgie et au mystère. Venez redécouvrir notre environnement sous un nouvel œil et vous laissez porter par cette poésie.

Prenez note que l’exposition se terminera le 27 janvier 2027. Les heures d’ouverture de la bibliothèque sont les suivantes : les mardis et jeudis de 12h30 à 20 h, les mercredis et vendredis de 9 h à 16h30 et les samedis de 10 h à midi. Pour ne rien manquer de nos activités, vous pouvez vous abonner à la page Facebook de la salle d’exposition de La Pocatière ou visiter le site Internet de Ville de La Pocatière.

Au plaisir de vous voir sur place !