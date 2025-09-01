Exposition Au-delà du voile à La Pocatière

La salle d’exposition de La Pocatière accueille, du 27 août au 22 octobre, les œuvres de Baptiste Guillemin, luthier de formation et photographe passionné. Avec la série Au-delà du voile, l’artiste propose un regard singulier sur le monde grâce à la photographie infrarouge, une technique qui transforme paysages et architecture en visions presque irréelles.

Sous son objectif, les couleurs se décalent, les formes se réinventent, et les lieux familiers prennent des allures oniriques. Chaque image devient ainsi une invitation à franchir une frontière invisible, comme un passage vers une autre dimension. Le public pourra rencontrer l’artiste lors du vernissage prévu le mercredi 27 août, de 17 h à 19 h. Ce sera l’occasion pour Baptiste Guillemin de partager sa démarche et de dévoiler les subtilités de sa pratique.

L’exposition est présentée à la Mosaïque – Bibliothèque de La Pocatière, située au 900, 6e Avenue. L’accès se fera selon l’horaire habituel de l’établissement.

Source : Mosaïque – Bibliothèque de La Pocatière