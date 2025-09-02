Nouveau La Pocatière : Sept candidats en lice pour former le premier conseil

Un premier groupe pose sa candidature dans le nouveau La Pocatière, en vue des élections municipales de novembre. Sept candidats, des noms connus ayant une solide expérience en gouvernance municipale, de même que deux recrues sollicitent conjointement l’appui des électeurs afin de former le tout premier conseil élu démocratiquement de la ville regroupée. Réunis autour des actuels maires de La Pocatière et de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et de l’actuelle mairesse de Saint Onésime-d’Ixworth, les candidats partagent le souhait commun de travailler à l’édification de leur nouvelle communauté.

Ce groupe ne constitue pas un parti politique au sens de la loi. Par voie de communiqué, on précise que ses membres sont « portés par une vision commune du développement et d’une Ville de La Pocatière au service des plus des 6000 citoyens qui la composent ». Tous soutiennent mutuellement leur candidature en prévision du scrutin du 2 novembre.

« Ainsi, dès leur assermentation, les membres du groupe des sept s’affaireront à élaborer le premier budget équilibré qui posera les assises de la nouvelle organisation municipale en transition. Pour les quatre années suivantes, ils entendent miser sur l’harmonisation des règlements des trois municipalités constituantes, la consolidation et l’amélioration des services à la population, sans oublier le positionnement de La Pocatière à l’échelle régionale et provinciale », écrit-on.

Diversification et expérience

Les trois maires des municipalités maintenant regroupées se présentent dans ce groupe des sept. L’actuel maire de La Pocatière, Vincent Bérubé, brigue de nouveau la mairie. Cathy Fontaine, qui a réalisé le regroupement en tant que mairesse de Saint-Onésime-d’Ixworth, se présente au poste de conseillère pour ce secteur. Quant au maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Jean-François Pelletier, il se présente comme conseiller municipal pour Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Natasha Pelletier, conseillère depuis 2021 à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, pose sa candidature au poste de conseillère pour ce secteur. Émilie Dionne, conseillère à l’actuelle Ville de La Pocatière, briguera les suffrages à ce même poste, tout comme l’une des deux recrues, Denis Lévesque, préposé à la sécurité au cégep de La Pocatière. Le groupe est complété par une seconde recrue, Maxime Paradis, conseiller aux communications et à la vie associative à la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent. Il cumule une longue carrière en communications, dont dix ans au Placoteux.

« Ce serait mentir de dire que ce mandat sera des plus “sexy”. Notre regroupement est porteur d’un avenir prometteur pour La Pocatière, mais il faut d’abord bâtir cette nouvelle ville sur des bases solides. Pour ce faire, les citoyens doivent faire confiance à des gens d’expérience, responsables, qui croient fermement en ce projet et qui ont le regard tourné vers l’avant. Ensemble, c’est ce que nous vous proposons », déclare Vincent Bérubé, porte-parole du groupe des sept.

Qui sont-ils ?

Vincent Bérubé

Avec huit années d’expérience en politique municipale, d’abord comme conseiller puis comme maire de l’actuelle Ville de La Pocatière, Vincent Bérubé brigue de nouveau la mairie. Père et entrepreneur en restauration, il s’investit avec cœur dans le développement économique de son milieu, et croit en son potentiel. Il voit le regroupement actuel comme une occasion de propulser la nouvelle ville encore plus loin, et d’améliorer son attractivité grâce aux forces des trois municipalités unifiées.

Cathy Fontaine

Technicienne en génie industriel et mère de quatre enfants, Cathy Fontaine se présente au poste de conseillère pour le secteur de Saint-Onésime-d’Ixworth. La gestion, la planification, l’organisation et l’amélioration continue font partie de son quotidien. Elle souhaite mettre cette expertise au service de la nouvelle ville à bâtir, afin de répondre positivement aux promesses de gains en efficacité portées par le regroupement.

Jean-François Pelletier

Père, grand-père et producteur agricole depuis 35 ans, Jean-François Pelletier cumule plusieurs expériences au sein d’organisations coopératives régionales, dont deux (Avantis et Desjardins) où il a assisté et collaboré à la mise en place de regroupements d’envergure. Élu conseiller municipal en 2021 à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, il devient maire en octobre 2023, puis porte-parole officiel du projet de regroupement. Il se présente comme conseiller municipal dans le secteur de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, avec pour objectif de construire une nouvelle ville équitable et démocratique.

Natasha Pelletier

Conseillère depuis 2021 à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Natasha Pelletier est mère de trois enfants, ce qui l’a amenée à s’impliquer pendant une dizaine d’années dans un organisme sportif dédié aux jeunes. Son parcours professionnel s’inscrit depuis deux décennies dans le domaine du bien-être et du soutien à domicile chez Services Kam-Aide. En se présentant au poste de conseillère pour le secteur de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, elle souhaite continuer son travail sur les dossiers liés à la famille et aux personnes aînées.

Émilie Dionne

Émilie Dionne a débuté son implication en politique municipale à l’automne 2021 comme conseillère à l’actuelle Ville de La Pocatière. Elle poursuit son engagement à un poste similaire pour le secteur de La Pocatière, dans le but de contribuer à la croissance et au dynamisme du milieu. Directrice générale du concessionnaire Dubé Chrysler et mère de trois enfants, elle se distingue par ses implications bénévoles dans le domaine sportif, et auprès des jeunes en difficulté scolaire.

Denis Lévesque

Première recrue : Denis Lévesque travaille comme préposé à la sécurité au cégep de La Pocatière. Père de quatre enfants, il multiplie les implications au sein d’organismes communautaires et sportifs depuis plus de 30 ans. Candidat au poste de conseiller pour le secteur de La Pocatière, il entend miser sur sa connaissance du terrain, son écoute, sa rigueur et sa transparence pour travailler à l’amélioration de la qualité de vie de ses concitoyens.

Maxime Paradis

Seconde recrue : Maxime Paradis travaille comme conseiller aux communications et à la vie associative à la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent. Animateur, journaliste et chroniqueur à la radio CHOX 97,5 puis à l’hebdomadaire Le Placoteux durant plus de 20 ans, il possède une bonne connaissance des principaux dossiers à l’ordre du jour dans les trois anciennes municipalités. En se présentant comme conseiller pour le secteur de La Pocatière, il estime que son expérience en communication et sa connaissance fine du milieu seront des atouts dans la définition de la nouvelle ville.

