Exposition collaborative : « L’amour donne des ailes, il ne les coupe pas »

Le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska affichera dans ses locaux l’exposition « L’amour donne des ailes, il ne les coupe pas » comme moyen de sensibilisation pour les 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes. Il s’agit d’une exposition issue du Projet Relations amoureuses des jeunes (CSSS Jeanne-Mance et Collège Ahuntsic) dont l’objectif est de promouvoir les relations égalitaires.

Le Centre-Femmes lance une invitation à la population à participer à l’exposition en créant une œuvre en signe de solidarité auprès des victimes d’actes de violence. L’organisme souhaite la contribution de la communauté, que tous ceux qui ont le désir de s’exprimer par l’art sur ces sujets apportent une œuvre significative et l’exposent pendant la durée des 12 jours d’action. Que ce soit par la photographie, la peinture, le collage, la sculpture ou même l’art numérique, toute œuvre de votre création sera acceptée.

Le thème offert est « Transformer pour guérir ». Il peut s’agir d’un bon moment pour exprimer une expérience vécue à travers l’art, ou simplement pour démontrer son soutien au mouvement. L’exposition sera en place du 24 novembre au 6 décembre, Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes. Le lancement de l’exposition aura lieu le 24 novembre, de 17 h à 19 h, au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska, 542 boulevard Hébert à Saint-Pascal. www.lapasserelledukamouraska.org.

Rappelons que le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska est une ressource locale, gérée par et pour des femmes. C’est un lieu d’appartenance et de transition qui offre à toutes les femmes du Kamouraska une alternative à leur isolement, ainsi qu’un réseau d’éducation et d’action.

Source : Centre-Femmes