8291 $ à la Fondation André-Côté grâce au Biscuit sourire

Les propriétaires de restaurant Tim Hortons et les invités d’un bout à l’autre du Canada ont célébré le 26e anniversaire de la campagne annuelle du Biscuit sourire de Tim Hortons. Cette année à La Pocatière, Chantale Turcotte et Éric Leclerc, propriétaires du restaurant Tim Hortons local, ont amassé avec leurs invités 8291 $ pour soutenir la Fondation André-Côté, un montant record dans l’histoire des Biscuits sourire du Tim Hortons de La Pocatière.

Les fonds serviront à la poursuite des services gratuits offerts aux personnes atteintes de cancer, de maladie incurable, en fin de vie, ainsi qu’à leurs proches sur le territoire du Kamouraska, de Saint-Roch-des-Aulnaies et de Sainte-Louise. « Nous avons été absolument époustouflés par la générosité de la population à l’occasion de cette campagne annuelle du Biscuit sourire. Nous souhaitons remercier tous les bénévoles qui sont venus nous aider, et l’équipe du Tim Hortons La Pocatière. Merci également à toutes les entreprises nous ayant encouragés et aux fidèles clients », mentionne Marie-Pier Breault, directrice de la Fondation André-Côté.

Source : Fondation André-Côté