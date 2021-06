Fabrication de produits laitiers : Une nouvelle AEC offerte à l’ITA cet automne

L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) annonce qu’il proposera la nouvelle attestation d’études collégiale (AEC) Techniques de transformation du lait en produits laitiers à compter de l’automne 2021. Cette formation s’adresse principalement à des personnes déjà en emploi dans le milieu de la transformation laitière.

Plus spécifiquement, la nouvelle AEC vise à préparer de futurs techniciens et techniciennes qui seront aptes à assurer le fonctionnement de l’équipementnécessaire à la transformation de différents produits laitiers. Ces derniersappliqueront des procédés de fabrication du lait en différents produits et procéderont au contrôle de la fabrication de ces produits. Ils seront au fait des règles de santé, sécurité et environnementales associées à la transformation des produits laitiers et contribueront à l’application du système d’assurance qualité.

« Cette nouvelle attestation en Techniques de transformation du lait en produits laitiers répond à un besoin exprimé depuis longtemps par l’industrie. En effet, l’ancienne AEC offerte par l’ITA en Fabrication de produits laitiers visait davantage la transformation artisanale des produits. La nouvelle AEC est mise en place dans le contexte où l’accélération des progrès technologiques, la quête continue d’innovation et les exigences grandissantes des consommateurs induisent dans leur sillage de nouvelles compétences à acquérir, tous métiers et professions confondus. À travers ce programme, l’Institut contribuera à favoriser les gains de productivité et la capacité d’innovation des entreprises, un facteur clé de la prospérité future du secteur et de l’atteinte des ambitions de la Politique bioalimentaire 2018-2025 », a déclaré Mme Louise Leblanc, sous-ministre adjointe à la formation bioalimentaire et responsable de l’ITA.

Le programme est composé de dix cours pour un total de 585 heures de formation. Les cours théoriques seront offerts en ligne, en mode asynchrone principalement. Les cours pourront donc être réalisés par l’étudiant à la période désirée dans la semaine d’attribution. Les cours pratiques seront effectués en usine laitière. Ils seront dispensés en périodes condensées allant d’une journée à quelques jours selon les besoins. Tous les cours en présence seront enseignés de jour du lundi au vendredi.

Source : ITA