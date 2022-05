Faculté de médecine vétérinaire : Les élus démentent les propos de Marie-Eve Proulx

Or, dans un échange de courriels entre le maire de La Pocatière et la députée de Côte-du-Sud qui a été porté à l’attention du Placoteux, on lit très bien que Mme Proulx a invité les élus de Kamouraska-L’Islet à une rencontre à ses bureaux de Saint-Pascal, le 18 mai, mais quelques nuances apparaissent. M. Bérubé lui répond alors que leur « objectif est d’obtenir une rencontre avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. André Lamontagne », mais qu’ils seraient heureux qu’elle puisse se joindre à eux à cette importante rencontre, « et pourquoi pas, être une facilitatrice pour que cet entretien ait lieu dans les meilleurs délais », une contre-proposition qui est restée lettre morte.