Un projet écologique et rassembleur à l’École secondaire de La Rencontre

Récemment, les élèves de l’École secondaire ont pu se procurer une bouteille d’eau à l’effigie de l’établissement scolaire, un projet rendu possible grâce à la participation des sept municipalités du sud de L’Islet.

La contribution des différents conseils municipaux a été sollicitée dans le projet, également financé par le conseil d’établissement de l’école, dans le but notamment de diminuer le plus possible le coût à l’élève, mais aussi par souci écologique. En effet, il a été estimé que, si chaque élève avait sa propre bouteille réutilisable, près de 18 000 bouteilles éviteraient de se retrouver au recyclage annuellement.

Le projet s’inscrit également dans les démarches déjà entreprises par l’école en faveur du développement durable, dont l’installation de fontaine pour le remplissage de bouteilles d’eau et l’achat d’ustensiles réutilisables. En plus de son apport écologique, le projet rejoint aussi les valeurs de l’école au niveau du renforcement du sentiment d’appartenance engendré par l’initiative.

Les élèves du gouvernement étudiant sont unanimes : « En plus de contribuer à la santé de l’environnement, je me sens près de mon école! »

L’ensemble de l’équipe-école souhaite ainsi remercier les municipalités de Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Marcel, Saint-Omer, Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue et Tourville pour leur appui à ce projet qui se concrétise enfin.