Faire le tour du Canada en auto électrique

Traverser le Canada est déjà une aventure en soi. Lorsque le voyage doit se dérouler avec un véhicule électrique tirant une roulotte, ça ajoute un élément d’inconnu. C’est pourtant ce qu’ont vécu avec succès Richard Lepage et son épouse, de Saint-Roch-des-Aulnaies.

« Je songeais à découvrir l’Ouest canadien depuis quelque temps déjà. Ma conjointe souhaitait y retourner, voulant renouer avec les souvenirs de ses jeunes années, où elle avait travaillé comme cueilleuse dans la vallée de l’Okanagan », explique M. Lepage. Un ami lui a raconté sa traversée du Canada en VR avec sa Tesla et une roulotte. « Ça nous a donné le goût de faire à notre tour cette aventure. »

Ce printemps, M. Lepage a restauré une petite roulotte pour la remettre en état avant d’entreprendre le voyage. « Début juin, nous étions parés pour ce voyage de 13 000 kilomètres. Nous sommes partis de Saint-Roch-des-Aulnaies le 3 juin pour revenir le 10 juillet. Nous avons traversé tout le Canada pour nous rendre sur l’île de Vancouver. Le voyage fut agréable et facile », confie l’aventurier qui a emprunté l’autoroute transcanadienne tout au long du parcours.

« Notre voiture Tesla est munie d’un ordinateur qui planifiait pour nous les arrêts pour les recharges. Chaque jour, nous n’avions qu’à dire la destination, et l’ordinateur se chargeait d’identifier le lieu, et de planifier l’itinéraire à suivre pour chaque recharge, la distance à parcourir entre chaque recharge, et même l’heure et le niveau de charge restante de la batterie à notre arrivée à chaque endroit de recharge. Ça devenait facile d’avoir accès aux stations de recharge, même s’il y en a moins que des postes d’essence », raconte M. Lepage, précisant que l’autonomie de la voiture qui devait tirer la roulotte est passée de 394 à 240 kilomètres.

« Entre chaque recharge, nous roulions en moyenne entre 180 et 230 kilomètres. Le temps de recharge variait entre 20 et 45 minutes. Comme les stations de recharge sont la plupart du temps situées près de centres commerciaux ou de restaurants, nous en profitions pour nous restaurer, nous dégourdir les jambes ou faire quelques achats. »

Chemin faisant, le groupe a entre autres visité le musée du Royal Tyrrell en Alberta, fait un saut à Banff et à Emerald Lake, et passé par la vallée de l’Okanagan, en plus de visiter Vancouver et Victoria.

Moins cher!

En ce qui a trait aux coûts, Richard Lepage affirme avoir réalisé des économies substantielles en comparant le même voyage effectué avec un véhicule à essence, qui aurait généré plus que le double des frais. « Nous avons parcouru 13 000 kilomètres aller-retour. En recharge, nous avons payé 1597,57 $, et on peut estimer à environ 100 $ les recharges que nous avons faites sur les terrains de camping permettant une recharge lente la nuit. Avec un pick-up à essence qui tire une roulotte de grosseur moyenne, si on établit le prix d’un litre d’essence à 1,69 $, cela aurait coûté environ 3515 $ », dit l’homme, qui ajoute avoir voulu partager son expérience pour amener les gens à comprendre qu’il est désormais facile de voyager avec une auto électrique, même avec une roulotte.