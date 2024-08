Troisième édition de la campagne Coopère-Don : Avantis Coopérative remet 71 000 $ pour les travailleurs de rang, la santé et les familles

Avantis Coopérative a déployé la troisième édition de sa campagne philanthropique Coopère-Don au profit des travailleurs de rang, des établissements de santé et des maisons de la famille de la région, laquelle s’est déroulée du 1er mai au 30 juin.

Au cours de cette période, tous les secteurs d’affaires de la coopérative ont participé en remettant une partie des profits récoltés sur des produits ciblés. Le don en ligne s’est poursuivi, tandis que la vente de vêtements et le don par retenue salariale se sont ajoutés cette année pour les coéquipiers. Les 25 centres de rénovation, les 10 centres de machinerie de même que le secteur agricole ont tous mis la main à la pâte, et ont récolté ensemble 71 000 $, dont 19 000 $ seront remis aux travailleurs de rang œuvrant dans les quatre régions où sont situés les membres agricoles d’Avantis Coopérative.

« Notre objectif de 60 000$ a été largement dépassé, et c’est une belle fierté pour nous. Soutenir nos communautés fait partie de notre mission, et la cause des travailleurs de rang nous tient particulièrement à cœur, dans l’intérêt des 3000 producteurs agricoles membres propriétaires d’Avantis. Prendre soin de leur santé mentale est essentiel pour nous », a souligné le premier vice-président d’Avantis Coopérative, René Lapierre.