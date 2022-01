Familles d’accueil recherchées dans le Bas-Saint-Laurent

La Direction de la protection de la jeunesse et du programme jeunesse du CISSS du Bas-Saint-Laurent est à la recherche de nouvelles familles d’accueil.

Si les besoins sont présents dans toute la région, ils sont cependant plus importants dans les MRC de Rimouski-Neigette, de Rivière-du-Loup et de la Matanie. En ayant accès à des familles d’accueil partout au Bas-Saint-Laurent, la Direction de la protection de la jeunesse a pour objectif de ne pas déraciner les jeunes et de les garder idéalement dans leur environnement d’appartenance.

La DPJ-PJe cherche des familles intéressées à accueillir particulièrement des enfants âgés entre 5 à 12 ans et des adolescents. Être famille d’accueil, c’est un engagement sérieux au profit de jeunes ayant vécu des difficultés de toutes sortes. Il faut également savoir que des intervenants de la protection de la jeunesse sont toujours présents afin d’offrir du support.

Et la famille d’accueil en 2022 peut être très diversifiée, que l’on parle de parents ayant déjà des enfants, de couples de personnes de même sexe ou de personnes seules. La région compte actuellement sur 68 ressources de type familial pouvant accueillir des jeunes de la naissance à 17 ans. Intéressés à faire la différence dans la vie d’un enfant ? Plus d’informations sont disponibles sur le site internet devenirfa.cisssbsl.com ou par téléphone au 418 856-2561, poste 2245.

Source : CISSS Bas-Saint-Laurent