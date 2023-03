Favoriser l’innovation de produits mycologiques à haute valeur ajoutée

Le Centre de Développement bioalimentaire du Québec (CDBQ) est heureux d’annoncer la réalisation d’un projet visant à favoriser l’innovation et les bonnes pratiques en transformation de produits mycologiques à haute valeur ajoutée dans le Bas-Saint-Laurent. Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier de la MRC de Kamouraska par le biais du Fonds régions et ruralité – Programme de soutien aux projets innovants du secteur mycologique et de l’Espace d’Accélération et de Croissance Bas-Saint-Laurent.

Au Kamouraska, le secteur mycologique implique plus de 130 entreprises, organisations et individus qui ont à cœur le développement de ce secteur à vocation économique, écologique et touristique. La MRC de Kamouraska avec son projet « Le Kamouraska Mycologique » fait un excellent travail de maillage et de collaboration entre les différents intervenants, et a identifié les opportunités et menaces à l’innovation pour les produits de champignons transformés dans le secteur. Parmi les plus grandes menaces : la méconnaissance des cultivateurs-cueilleurs-transformateurs et chefs quant aux options de transformation des champignons comestibles.

Le projet a pour objectif principal de stimuler l’innovation et l’autonomie entrepreneuriale des transformateurs du secteur mycologique de la région. Il se décline en 3 volets, avec : la rédaction d’un rapport sur les bonnes pratiques et les innovations récentes en transformation des champignons comestibles; la tenue d’un atelier de consultation avec les acteurs de la filière du champignon comestible du Kamouraska; une formation pratique portant sur les bonnes pratiques en transformation des champignons à deux cohortes de professionnels du secteur. La première formation a eu lieu le 3 mars 2023.

L’atelier de consultation avec les acteurs de la filière mycologique s’est tenu au CDBQ le 31 janvier dernier et a mis en évidence les enjeux clefs auxquels sont confrontées les parties prenantes de la filière du champignon comestible au niveau de l’approvisionnement, de la transformation, de qualité et de la distribution des produits. Les participants ont également élaboré des pistes de solutions pour ces enjeux, qui doivent passer par une harmonisation des pratiques dans la filière, notamment sur les questions de l’expertise en transformation, la mise à dispositions des ressources et la mise en marché des produits de champignons comestibles.

Le CDBQ est un partenaire d’innovation et de recherche et développement appliqués pour les entreprises en démarrage, les petites, moyennes et grandes entreprises du secteur agroalimentaire et des biotechnologies avec plus de 25 ans d’expertise en transfert technologique. Le CDBQ est doté d’une équipe de spécialistes en développement de nouveaux produits et en valorisation de coproduits alimentaires, ainsi que d’installations à la fine pointe de la technologie, soit plus de 38 000 pieds carrés d’infrastructure (laboratoires et usines pilotes). L’équipe du CDBQ assure la réalisation de plus de 80 projets par an.

« Dans les dernières années, nous avons entendu beaucoup parler de mycotourisme grâce au Mois du champignon, au Festival des champignons forestiers du Kamouraska et au Sommet du mycotourisme. Le développement de la filière des champignons comestibles est également une priorité pour le Kamouraska. Le projet du CBDQ démontre bien qu’il y a aussi des avancements du côté de l’approvisionnement, de la conservation et de la transformation des champignons comestibles. Cette initiative est importante et permet d’optimiser des connaissances et des savoir-faire et d’en faire le transfert vers les entreprises du secteur de notre région », a déclaré Sylvain Roy, préfet élu du Kamouraska.

Source : CDBQ