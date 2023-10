Fermeture de la Route verte à Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Les responsables de la Route verte souhaitent informer les usagers qu’une section de la piste cyclable La Grande Anse sera fermée pour une durée approximative de deux jours. Des travaux de stabilisation des abords du pont Lifa-Rouleau doivent être réalisés.

La section de la piste qui sera fermée se situe entre la Halte Cap Martin jusqu’à l’ouest du pont Lifa-Rouleau. Cette zone est fermée afin d’assurer la sécurité des piétons et des cyclistes. Les déplacements seront interdits le lundi 23 et mardi 24 octobre dans cette zone, située entre les bornes C17 et C20 de l’application mobile Kamoù, à l’ouest de la Maison touristique régionale à La Pocatière.

Source : MRC de Kamouraska