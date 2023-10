Un grand succès pour les cliniques de passeports automnales

Les mercredi 11 et vendredi 13 octobre dernier, des citoyens ont participé aux cliniques de passeports de Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup. Les cliniques se sont tenues dans deux points de service, à Rivière-du-Loup et à Montmagny, avec un record de plus de 900 demandes de passeports.

« Cet automne, nous avons conclu nos cliniques d’octobre avec succès et une grande satisfaction. Cette réussite a été possible grâce à la précieuse collaboration de nos bénévoles et des citoyens participants. De nombreux participants ont apporté des formulaires préremplis et des photos prêtes, ce qui a permis la fluidité du processus et la réduction du temps d’attente ».

Selon le député, le nouvel emplacement à l’Espace Citoyen à Montmagny et les heures d’ouverture en soirée ont permis de rejoindre davantage de personnes.

« Pour ceux qui ont manqué nos cliniques, je tiens à vous assurer que nous offrons ce service tous les jours, selon les heures d’ouverture des bureaux de Rivière-du-Loup et de Montmagny. Vous pouvez prendre rendez-vous avec mon personnel de circonscription pour que nous puissions vous guider à travers le processus d’une demande de passeport. Par ailleurs, notre gamme de services couvre divers aspects des questions fédérales, qu’il s’agisse de la régularisation d’un dossier d’assurance-emploi, d’immigration, de la sécurité de la vieillesse ou de la résolution de problèmes avec l’Agence du revenu du Canada. N’hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin d’aide », souligne le député Généreux.

Pour de plus amples renseignements, veuillez composer le 1 800 668-1280 pour la région de Rivière-du-Loup ou le 1 855 881-9876 pour la région de Montmagny.

Source : Bernard Généreux, député fédéral