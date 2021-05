Fermeture de la station CKRT-TV

Par le fait même, les émetteurs de CKRT qui offraient gratuitement leur signal par voie hertzienne n’auront d’autres choix que d’être fermés : l’émetteur principal de Rivière-du-Loup situé sur la montagne du Mont-Bleu, ainsi que les réémetteurs qui sont situés dans le secteur de la pointe à Rivière-du-Loup, à Baie-Saint-Paul, à Témiscouata-sur-le-Lac (secteur Cabano) et à Trois-Pistoles. De plus, le bulletin local d’information « L’actualité d’Ici » ne sera plus offert à la population du KRTB, de L’Islet, de Charlevoix et d’Edmundston. La direction de Télé Inter-Rives doit se résigner à fermer cette station fondée par Luc Simard, véritable pionnier des communications dans la région. Cette fermeture prendra effet le 31 août à minuit.