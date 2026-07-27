Festival ARCHIPEL: Une quatrième édition inoubliable

Le 12 juillet se clôturait la quatrième édition du festival d’arts vivants ARCHIPEL, produite par le Centre d’art de Kamouraska. Du vendredi 10 juillet au dimanche 12 juillet, 5 905 festivalier·ère·s ont sillonné le Kamouraska d’un lieu patrimonial à un autre pour profiter d’une programmation artistique originale et de l’offre alimentaire locale. Alors que plusieurs prestations ont été présentées à guichets fermés et devant l’engouement croissant pour ce festival unique, l’équipe du Centre d’art annonce déjà la tenue de la cinquième édition, qui aura lieu du 9 au 11 juillet 2027.

Le festival ARCHIPEL est un évènement en pleine effervescence qui s’est rapidement imposé comme un incontournable dans la région du Kamouraska. En quatre éditions, le festival a connu une croissance remarquable, rassemblant un public toujours plus nombreux, près de 300 artistes, de précieux·ses bénévoles, de fidèles collaborateur·trice·s et de solides partenaires. Après avoir attiré un peu plus de 4 000 personnes lors de la dernière édition en 2025, ARCHIPEL a franchi un nouveau cap en 2026 en accueillant 5 905 festivalier·ère·s.

Ce sont plus de 80 artistes – dont la grande majorité est issue du Bas-Saint-Laurent – qui ont investi le territoire au cours des trois jours de festivités. Le Centre d’art et l’église Saint-Louis de Kamouraska, la Place de l’église de Saint-Pascal, ainsi que le site de la Chapelle de la Grève à Saint-Denis-De La Bouteillerie ont été investis par des prestations de musiques en tous genres, de danse, de cirque, d’art clownesque, de théâtre et de performances littéraires.

Tous les passeports 3 jours ont été vendus avant le début du festival, et les spectacles de Viviane Audet à Kamouraska, ainsi que celui des sœurs Boulay et Elliot Maginot à Saint-Pascal, ont affiché complet. Le coup d’envoi du festival, au Centre d’art, a à lui seul rassemblé plus de 1 200 festivalier·ère·s.

Parmi les moments forts du festival, soulignons le spectacle sur mesure du Cirque de la Pointe-Sèche accompagné d’un DJ sur le toit du Centre d’art de Kamouraska lors du coup d’envoi; les prestations touchantes des jeunes danseur·se·s du Studio Somance à Saint-Pascal; et les performances théâtrales magistrales d’Émilie Perreault et Christian Lapointe, littéralement au bord du fleuve à Saint-Denis. En nouveauté cette année: un OFF ARCHIPEL, avec une programmation plus alternative pour les noctambules, a été présenté en collaboration avec Sonar et le Studio Michel.

Rappelons aussi que le festival ARCHIPEL est un évènement qui tend vers la carboneutralité. De nombreuses actions ont été mises en place pour réduire l’empreinte carbone du festival et des mesures de compensation seront déployées au cours des prochaines semaines.

Le Centre d’art de Kamouraska remercie chaleureusement tous les partenaires de la 4e édition du festival

Propulsé par le Centre d’art de Kamouraska, le festival d’arts vivants ARCHIPEL investit le patrimoine bâti et paysager avec des prestations artistiques dispersées sur notre territoire. Premier événement du genre dans la région, il s’inspire à la fois de l’archipel des îles qui dessinent notre paysage et de l’esprit de communauté qui unit les villes et villages du Kamouraska. Source: Festival ARCHIPEL