Galerie Champagne & Paradis : Deux nouvelles propositions artistiques

Le mois d’août s’ouvrira chez Champagne & Paradis avec deux nouvelles expositions individuelles qui invitent à porter un regard renouvelé sur le territoire et le vivant. Du 1er au 30 août, les plus récents corpus de Chloé Giroux-Bertrand et de Pierre Durette, deux artistes de la région du Bas-Saint-Laurent, seront présentés à travers les expositions Champ narratif et Marécage, dans lesquelles la contemplation et la fragilité du monde naturel occupent une place centrale.

Avec Champ narratif, Chloé Giroux-Bertrand dévoile un ensemble de dix tableaux réalisés sur d’anciennes bâches de peintre. Grâce à une remarquable maîtrise de la patine, l’artiste transforme ces matériaux marqués par le temps en paysages empreints de profondeur et de poésie. Inspiré par les champs sauvages qui bordent le fleuve Saint-Laurent, ce nouveau corpus célèbre le mouvement des herbes, la lumière, et la richesse de la flore dans une peinture où le geste devient une manière d’habiter le paysage autant que de le représenter.

Déployée dans une seconde salle, Marécage de Pierre Durette réunit un nouveau corpus de dessins inspirés de la faune du Bas-Saint-Laurent, auxquels s’ajoutent plusieurs œuvres de la série O.V.M., un très grand dessin issu de sa collection Vivarium, ainsi qu’une sélection de sculptures en porcelaine. Avec une pratique d’une grande précision, l’artiste poursuit sa réflexion sur la fragilité du vivant et les métamorphoses de la matière, où chaque œuvre témoigne de l’équilibre délicat entre beauté et altération.

Les deux artistes seront présents à la galerie le samedi 1er août en après-midi afin de souligner avec le public le lancement de leurs expositions respectives.