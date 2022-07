Festival du Bûcheux : Projet-pilote de marché public

Sous le chapiteau des artisans du festival, des produits agricoles provenant de toutes les municipalités de la MRC de L’Islet seront donc mis de l’avant. Trois kiosques y seront tenus samedi le 27 août et dimanche le 28 août de 10h00 à 17h00. Le public pourra rencontrer quelques producteurs agricoles d’ici et découvrir leurs excellents produits. D’ici là, plusieurs produits régionaux sont disponibles dans les nouveaux présentoirs installés en juin dernier dans chacune des municipalités de la MRC.

Cet essai de marché public fait suite à un sondage réalisé au printemps dernier par les municipalités du sud de la MRC de L’Islet. On y apprend que les citoyens ont clairement envie de produits frais. Les trois-quarts des répondants (76 %) sont déjà clients de kiosques à la ferme au moins une fois pas saison, alors que plus du tiers (34 %) achètent des produits directement des producteurs une à deux fois par mois.

Les produits les plus populaires pour les achats réguliers seraient les fruits et légumes frais, le pain et les pâtisseries, ainsi que le fromage. Le sondage révèle que la viande, les oeufs et le poisson intéressent aussi la clientèle. Avec près de 250 réponses obtenues, soit 4,3 % de la population du territoire visé, ce sondage présente un bon portrait de la clientèle potentielle.