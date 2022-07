Innovation dans les cuisines du Camp musical

Le Camp musical de Saint-Alexandre innove et investit dans ses cuisines pour se démarquer, faciliter les locations à l’année et répondre à l’enjeu de la main-d’œuvre.

De l’équipement permettant la cuisine sous vide a d’abord été acheté. Non seulement cela permet de préparer 50 % des repas d’avance pour les campeurs en été, mais cela permet aussi de nourrir les locataires durant les trois autres saisons. « Ça toujours été un casse-tête l’organisation de la bouffe en dehors de l’été et on a beaucoup de locations dans l’année », précise Mathieu Rivest.