Fête de l’abondance au Marché public de la Grande-Anse

Dans le cadre de la journée de clôture du Marché public de la Grande-Anse, le samedi 1er octobre de 9 h 30 à 14 h 30, et de la Journée nationale des aînés, la population est invitée à participer aux diverses activités interactives et enrichissantes offertes.

En plus des producteurs et des transformateurs présents, il sera possible de profiter du prêt-à-manger, d’ateliers et même participer à la plantation d’une forêt nourricière.

À la programmation : des dégustations BBQ de produits des producteurs en matinée, un atelier de lactofermentation à 10 h (avec la récolte du Groupe Jardin du Cégep de La Pocatière), du prêt-à-manger entre 11 h 30 et 13 h, pour emporter ou consommer sur place (profitez des tables à pique-nique du Marché public réalisées par les élèves du groupe PIA 2021-2022 de l’École polyvalente de La Pocatière avec l’appui de Projektion 16-35 et des parasols de RONA La Pocatière-Famille Anctil), dégustation de bières offertes gracieusement par la Microbrasserie Ras L’Bock et dessert offert gracieusement par le club FADOQ La Pocatière. Deux ateliers au choix à 13 h : « Comment faire son épicerie aujourd’hui? » avec Générations autonomes ou « Découverte de plantes d’herboristerie et de tisanes » avec Jardins Bruja, herboristerie. Tirage à 14 h d’un panier de produits des exposants pour la clientèle ayant fait des achats au Marché public au cours de la journée et d’un second panier parmi les répondants au sondage de la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent, réalisé en août sur la satisfaction du Marché public de la Grande-Anse. Participez à la plantation de la forêt nourricière à 14 h 30 (rendez-vous directement à la montagne du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière).