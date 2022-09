La Pocatière marche pour le climat

Environ 150 étudiants et travailleurs ont fait la grève pour le climat le 23 septembre dernier à La Pocatière.

L’initiative citoyenne s’inscrivait dans le mouvement mondial (FridayForTheFuture), un événement pacifique où tous les citoyens ayant à cœur l’environnement se rassemblent afin de rappeler aux politiciens qu’il est temps d’agir concrètement pour réduire les effets des changements climatiques. À La Pocatière, le comité organisateur souligne avoir lancé une invitation aux six candidats à l’élection dans Côte-du-Sud, mais seuls Guillaume Dufour de Québec solidaire et Michel Forget du Parti Québécois ont pris part à la mobilisation.

Entamée à 15 h 30 devant le Cégep de La Pocatière, la marche a duré 30 minutes et a emprunté la 1re rue Poiré, la 6e avenue pilote, la 9e rue boulevard Desrochers et la 4e avenue Painchaud, escortée de camions de pompier et du groupe Mississipi Sound System. La marche s’est clôturée par des discours de citoyens et d’étudiants s’adressant aux dirigeants politiques et exprimant leurs inquiétudes pour l’avenir de la planète.

Les principales revendications concernaient une réduction des GES de 55 % d’ici 2030, et une taxation massive de la richesse en vue du réinvestissement dans les services publics et les programmes sociaux.