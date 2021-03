Feu aux Tourbières Lambert : La régie devra finalement payer 188 000 $

L’intervention sur l’incendie majeur aux Tourbières Lambert à Rivière-Ouelle en juin 2020 aura coûté 1,1 M$ à la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska-Ouest, qui a réussi à se faire rembourser une bonne partie du montant.

La Régie a dévoilé vendredi qu’elle devra absorber 188 000 $.

« De ce montant, la SOPFEU nous a remboursé 557 000 $, le ministère de la Sécurité publique nous remboursera environ 340 000 $ sur une réclamation de 528 000 $ alors que les assurances nous ont remboursé 40 000 $ pour remplacement ou réparation d’équipement incendie. Le montant résiduel devant être absorbé par la Régie est donc d’environ 188 000 $ et ce montant peut être entièrement couvert par les surplus de la Régie. Le feu ne résultera donc pas en facture spéciale pour les municipalités concernées », a-t-on indiqué par voie de communiqué vendredi.

C’est la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska-Ouest qui était responsable de l’aspect incendie, alors que l’aspect sécurité civile était sous la responsabilité de la Municipalité de Rivière-Ouelle. La Régie regroupe les municipalités de Saint-Gabriel, Saint-Pacôme, Mont-Carmel, Saint-Denis-de-la Bouteillerie et Rivière-Ouelle.

La SOPFEU a pris à sa charge toutes les opérations de transport d’eau et de pompiers municipaux à compter du 24 juin. « L’effort considérable apporté directement par la SOPFEU avec leurs avions et leurs équipes est en plus du montant qu’ils ont remboursé à la Régie », a-t-on ajouté.

En plus du combat spécifique conte l’incendie, la Municipalité de Rivière-Ouelle avait établi un centre de coordination de sécurité civile à la Salle du Tricentenaire résultant en des coûts totaux de 42 700 $, dont 32 000 $ ont été remboursés par le ministère de la Sécurité publique laissant la Municipalité avec une facture résiduelle de 10 700 $.

La participation bénévole ainsi que les nombreux commanditaires pour soutenir le centre de coordination ne sont pas inclus dans les chiffres.