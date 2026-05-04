Feu vert à la construction de la piscine

Le projet de rénovation de la piscine du Cégep de La Pocatière ira bel et bien de l’avant. L’ouverture des soumissions a toutefois causé des maux de tête aux artisans. Parce que le projet de 11,4 millions $ est passé à 14,8 millions $. Un écart tout de même important de 3,4 millions $, qu’il fallait combler.

La différence s’explique par tous les autres frais liés au projet, soit les honoraires professionnels en architecture, en ingénierie, les contingences et autres. De l’aveu même du directeur général du Cégep, Steve Gignac, lorsqu’il a ouvert les enveloppes et constaté la différence, il a compris qu’il fallait agir rapidement. Pas question d’abandonner, ni de demander à la population de faire un effort supplémentaire.

Ainsi, d’intenses discussions se sont amorcées avec Mathieu Rivest et le ministère de l’Enseignement supérieur (MES). Le travail a permis de dénouer l’imbroglio. Ainsi, le MES a débloqué 2 millions $ supplémentaires, et le Cégep a fait de même avec 1,4 million $. « Il y a vraiment eu une forte volonté politique pour qu’on puisse trouver 3,4 millions $ en quelques jours, précise M. Gignac. Sans l’aide du cabinet de Martine Biron (la ministre de l’Enseignement supérieur), le montage financier n’aurait pu être complété. »

C’est dire que la participation de Québec au dossier totalise 8,9 millions $, et celle du Cégep 2,7 millions $. Le montage financier est donc complété. Le contrat de construction a été octroyé au plus bas soumissionnaire, Construction Citadelle, une firme de Québec.

« La conclusion de l’appel d’offres représente une excellente nouvelle pour l’ensemble du milieu. Elle vient confirmer la solidité du travail rigoureux accompli au cours des derniers mois, porté par une mobilisation exceptionnelle de la communauté. Ce jalon déterminant nous permet désormais d’envisager la suite du projet avec confiance, et de redonner à la population du Kamouraska une infrastructure importante pour toute notre communauté », note Steve Gignac.

Fier

Mathieu Rivest était visiblement content de la conclusion d’un dossier qui, après avoir fait couler beaucoup d’encre, permettra de faire couler l’eau dans la future piscine. « Ce soutien financier confirme la volonté du gouvernement de répondre concrètement aux besoins des communautés régionales et de soutenir des infrastructures qui contribuent directement à leur qualité de vie. La piscine du Cégep de La Pocatière est un équipement essentiel, autant pour la formation des étudiants que pour la population du milieu. Le début des travaux représente une étape déterminante pour ce projet attendu. Je remercie toutes les personnes impliquées pour leur mobilisation exemplaire, permettant ainsi au Cégep de lancer le chantier », dit-il.

M. Rivest a fait l’annonce de la bonification de la participation gouvernementale au nom de la ministre de l’Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine Martine Biron et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air Kariane Bourassa.

« Je suis très heureuse pour les étudiants du Cégep de La Pocatière, et pour les membres de la communauté. La réfection de la piscine intérieure est une excellente nouvelle qui profitera à toute la population régionale. À terme, de nombreux usagers pourront bénéficier de cette infrastructure pour maintenir la pratique régulière de leur activité physique favorite, ou en commencer une nouvelle. C’est un autre geste concret de notre gouvernement pour la santé et le bien-être de notre jeunesse », commente cette dernière.

Pour sa part, Martine Biron a tenu à saluer l’engagement de tous les partenaires qui se sont mobilisés, et qui ont fait preuve de créativité pour relever les défis associés à ce projet. « L’aide financière additionnelle octroyée reconnaît votre travail, et vous permet maintenant de procéder au lancement des travaux. Je suis déjà fébrile de voir le résultat final, et je suis persuadée que la communauté étudiante l’est tout autant. »

Le début des travaux est prévu en juin, pour une livraison entre décembre 2027 et le printemps 2028.

Grande fête populaire en juin

La piscine du Cégep est fermée depuis mai 2023. Le dossier a mobilisé plusieurs élus aux niveaux municipal, provincial et fédéral, deux MRC, des entreprises privées, ainsi qu’une importante partie de la population, sensibilisée et motivée par l’optimisme sans faille d’un comité citoyen. Pourtant, MM Rivest et Gignac étaient seuls pour faire l’annonce de la réussite du montage financier, qui marquait finalement la concrétisation du projet.

« L’annonce d’aujourd’hui traite de l’investissement pour clore le montage financier. Nous avons cru qu’il était essentiel de démontrer comment le gouvernement du Québec a pu accompagner, et travailler main dans la main avec le Cégep pour en arriver à cette annonce importante », note Mathieu Rivest, ajoutant que l’ensemble des partenaires seront réunis en juin pour une grande fête collective, afin de souligner les efforts de tous et de chacun. L’événement pourrait coïncider avec la première pelletée de terre prévue pour juin.

Steve Gignac a aussi tenu à souligner le travail de divers intervenants. « Je pense à la persévérance des élus à la MRC, à la ville de La Pocatière, le député Bernard Généreux, les donateurs et donatrices, ainsi que l’implication importante du comité citoyen qui a vraiment mobilisé le milieu, et a permis d’avoir un signal fort dans notre communauté que cet équipement était un incontournable, et que nous en avions de besoin à tout prix. »