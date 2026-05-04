Hockey féminin : Sandrine Morin au championnat canadien avec les As de Québec

Portées par une attaque percutante et une impressionnante séquence de jeux blancs en séries, les As de Québec, championnes provinciales M18 AAA, ont signé un retour attendu sur la scène nationale après une absence de sept ans. Parmi leurs rangs, on retrouve Sandrine Morin, 16 ans, originaire de Saint-Pacôme, qui a participé au championnat canadien de hockey féminin M18 AAA, la Coupe Esso, disputée du 19 au 25 avril à Dieppe, au Nouveau-Brunswick.

Les As de Québec avaient décroché leur billet pour ce tournoi en remportant, le week-end du 12 avril, le championnat provincial M18 AAA. Cette victoire leur permettait de représenter le Québec à cette compétition d’envergure organisée par Hockey Canada, qui réunit les six meilleures équipes du pays à ce niveau.

À l’échelle nationale, la formation québécoise a conclu la ronde préliminaire au cinquième rang, avec une fiche de deux victoires et trois défaites. Les As ont raté de peu l’accès aux demi-finales, échappant la quatrième position par un seul point au classement.

Le tournoi a été remporté par les Chiefs de Red Deer, représentants de la région du Pacifique, qui ont mis la main sur la médaille d’or. Les Stoney Creek Sabres, de l’Ontario, ont décroché l’argent, tandis que les Northern Selects, représentant l’Atlantique, ont complété le podium avec la médaille de bronze.

Pour Sandrine Morin, cette participation à un championnat canadien marque une étape importante dans son parcours. Ancienne capitaine des Cyclones du Bas-Saint-Laurent au niveau M15 AA pendant deux saisons, elle a également évolué au sein du programme de hockey scolaire des Phénix de la Polyvalente La Pocatière.

Ayant fait le saut au niveau AAA cette saison avec les As de Québec, elle poursuivra son développement au niveau collégial dès l’an prochain, ayant été recrutée par les Diablos du Cégep de Trois-Rivières. Une telle expérience représente un jalon majeur pour cette jeune athlète, lui permettant de se mesurer à l’élite canadienne dans un contexte de très haut niveau, à un pas seulement des structures nationales.