Feu vert au regroupement

La Pocatière, Sainte-Anne-de-la-Pocatière et Saint-Onésime-d’Ixworth formeront la nouvelle Ville de La Pocatière dès le 3 septembre 2025. La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, en a fait l’annonce ce jeudi. La nouvelle ville kamouraskoise portera le nom de Ville de La Pocatière.

Le gouvernement donne ainsi suite à une demande issue d’une démarche conjointe des trois municipalités, à laquelle les citoyens ont également participé par le biais d’une consultation de la Commission municipale du Québec (CMQ). Le rapport de cette dernière confirme la large adhésion de la population à ce nouveau regroupement.

Le maire de l’actuelle Ville de La Pocatière agira à titre de maire du conseil provisoire de la nouvelle ville jusqu’à l’élection générale du 2 novembre prochain. Le maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et la mairesse de Saint-Onésime-d’lxworth alterneront chaque mois à la suppléance de ce poste au conseil provisoire.

Par ailleurs, un soutien de 1 326 830 $ sera versé sur trois ans par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) à la nouvelle Ville de La Pocatière, dans le cadre du volet 2 du Programme d’aide financière au regroupement municipal. Cette somme lui permettra de couvrir les dépenses liées notamment à la restructuration organisationnelle et à l’harmonisation des règlements d’urbanisme.

« Notre gouvernement est fier d’être à l’écoute des besoins des municipalités partout au Québec. En allant de l’avant avec cette demande commune de La Pocatière, Sainte-Anne-de-la-Pocatière et Saint-Onésime-d’Ixworth, nous soutenons l’autonomie municipale, et les initiatives en faveur d’une meilleure efficience des municipalités au bénéfice de la population. Je remercie chaque personne impliquée de près ou de loin dans cette démarche qui met à l’avant-plan les intérêts de leurs communautés. Bravo ! », commente Andrée Laforest.

« Dans un contexte où La Pocatière, Sainte-Anne-de-la-Pocatière et Saint-Onésime-d’Ixworth sont confrontées à divers enjeux, le regroupement permettra d’optimiser les services offerts à la population. Cela s’inscrit parfaitement dans la volonté de notre gouvernement d’aider les municipalités à trouver des solutions pour maintenir leur développement et favoriser le partage de ressources. Félicitations aux trois municipalités pour cette initiative bien orchestrée », dit Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud.

Vincent Bérubé, maire de La Pocatière, Jean-François Pelletier, maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et Cathy Fontaine, mairesse de Saint-Onésime-d’Ixworth y sont allés d’une déclaration commune. « Le regroupement de nos municipalités au sein d’une même entité est une étape importante de notre histoire. Depuis trois ans, nous avons uni nos forces autour d’une vision commune guidée par la volonté de consolider et d’optimiser nos ressources. Avec le souci de préserver le sentiment d’appartenance des citoyennes et citoyens, cette démarche nous permettra d’allier gestion responsable, développement harmonieux et qualité de vie de nos communautés. C’est une initiative tournée vers l’avenir, au bénéfice de toute la population. »