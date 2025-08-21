Arts et Culture L’Islet accueille LinGi et Àngel Blanco

Le 50, chemin des Pionniers Est à L’Islet vibrera bientôt aux sons de LinGi et Àngel Blanco, lauréats du prix du Fonds de promotion de la musique de la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ).

Le concert, intitulé Électro Virtuosi, se tiendra le samedi 6 septembre à 19 h 30 au Café culturel L’Ilette. L’entrée se fera sur contribution volontaire, avec un montant suggéré de 20 $ (argent comptant seulement).

Les artistes

Originaire de L’Islet, LinGi — nom de scène de l’altiste Line Giasson — possède un impressionnant parcours musical. Diplômée en interprétation-alto de l’Université Laval, elle a poursuivi sa formation à la Eastman School of Music de Rochester, New York, obtenant une maîtrise en interprétation et littérature sous la direction de George Taylor. Récipiendaire de nombreuses bourses, elle a joué avec l’Orchestre du Aims Festival en Autriche, a été soliste avec Les Violons du Roy, l’Orchestre de chambre de Baie-Comeau, et le Lethbridge Symphony Orchestra.

Son parcours l’a menée à participer à plus de 150 concerts, et à enregistrer deux disques avec le quatuor à cordes de La Tournée. Membre de divers ensembles au fil des ans, elle est aujourd’hui professeure d’alto au Conservatoire de musique de Rimouski et à l’École de musique du Bas-Saint-Laurent, ainsi qu’alto solo de l’Orchestre symphonique de l’Estuaire. En parallèle à sa carrière classique, elle propose son spectacle LinGi, l’alto klassik-rock, un voyage musical de Vivaldi à Deep Purple.

Guitares virtuoses

Né à Monterrey au Mexique, Àngel Blanco est quant à lui un guitariste reconnu pour sa virtuosité et ses explorations avant-gardistes sur guitares acoustiques et électriques. Titulaire d’une licence en musique avec mention de l’Université Bishop’s, et de trois diplômes de troisième cycle de l’Université McGill, il se distingue par ses expérimentations électroniques, vocales et percussives.

Passionné par la recherche musicale, il œuvre à la préservation et à la revalorisation de créations uniques comme le Sonido 13 de Julián Carrillo, et El sistema natural de la música d’Augusto Novaro, tout en collaborant avec des compositeurs contemporains. Sa carrière l’a mené sur les scènes d’universités et de festivals en Amérique du Nord, en Allemagne, au Pérou et dans les Caraïbes. Récipiendaire de plusieurs bourses d’institutions mexicaines et canadiennes, il a notamment obtenu la prestigieuse Bourse de production discographique du ministère de la Culture de l’État du Nuevo León (CONARTE).

Cet événement, présenté par Arts et Culture L’Islet, promet une rencontre musicale d’exception, alliant le raffinement de la musique classique, l’énergie du rock, et l’audace de la création contemporaine.