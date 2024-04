Finale de la LHCS : Le Giovannina prend les commandes

C’est en fin de semaine dernière que se mettait en branle la série finale 4 de 7 de la Ligue de hockey, Côte-Sud mettant aux prises le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli au Giovannina de Sainte-Marie. Les deux premières rencontres présentées vendredi et samedi soir ont nécessité de la prolongation, le Giovannina signant la victoire à chaque occasion pour ainsi prendre les devants 2-0 dans cette série 4 de 7.

Nadeau tranche à domicile

Dans le match no 1 présenté devant 1 362 spectateurs au Centre Caztel de Sainte-Marie le vendredi 29 mars, un filet de Christophe Nadeau, son 5e des actuelles séries, inscrit à 15:38 de la première période de prolongation a propulsé le Giovannina vers un gain de 4-3 sur le Pavage Jirico.

Zacharie Dumas ouvre la marque à 2:52 en première sur des passes de Zacharie Ouellet et Louis-Charles Hallé, puis le Giovannina a répliqué avec deux buts avant la fin de l’engagement : William Dumont a créé l’égalité à 7:24 sur une passe d’Olivier Saint-Cyr, William Dumont donnant ensuite les devants aux locaux à 13:24 sur des aides de Saint-Cyr et Samuel Landry.

Frédérick Dionne du Pavage Jirico a inscrit le seul filet du deuxième engagement à 16:50, Louis-Charles Hallé et Mathieu Bélanger étant ses complices. Édouard Ouellet a profité d’un avantage numérique pour redonner les devants aux visiteurs, un but sans aide à 7:22 en troisième, mais Greg Gauthier a forcé la tenue de la prolongation en créant de nouveau l’égalité avec un filet en avantage numérique, lui aussi, à 12:18 sur des aides de Samuel Landry et Jean-Philip Fecteau.

Soulignons la superbe performance du gardien Félix-Antoine Leblond du Pavage Jirico qui a repoussé 46 des 50 tirs dirigés vers lui dans le revers.

Remontée victorieuse pour le Giovannina

Moins de 24 heures plus tard, les deux équipes se retrouvaient au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli pour la présentation du match no 2 de cette série. Mené par Philippe Leclerc, qui a inscrit deux buts, dont le filet victorieux en deuxième période de prolongation, le Giovannina a pris les devants 2-0 dans cet affrontement ultime avec un gain de 5-4.

Le Pavage Jirico a débuté la rencontre en force, prenant les devants 2-0 lors de la période initiale. Jérôme Ouellet, avec son premier des séries, a ouvert la marque en avantage numérique à 10:45 puis un peu moins de cinq minutes plus tard, Zacharie Dumas doublait cette avance sur des aides de Frederick Dionne et Louis-Charles Hallé.

Olivier Saint-Cyr a rétréci l’écart lors d’un avantage numérique à 8:51 en deuxième et après que Nicolas Lamarre eut redonné une avance de deux buts aux siens à 11:44, Samuel Landry a de nouveau ramené cet écart à un seul but avant de l’engagement avec son 12e des séries sur une passe de William Dumont à 17:22.

Trois buts ont été inscrits dans les cinq premières minutes et demie de jeu de la troisième, les deux équipes filant ensuite vers la prolongation. Olivier Beaulieu avec son premier des séries en avantage numérique à 1:07, puis Philippe Leclerc avec son premier du match à 2:31, ont donné les devants pour la première fois au Giovannina, Louis-Charles Hallé créant l’égalité 4-4 à 5:32, complétant un jeu préparé par Alexis Roy.

Aucun but n’a été inscrit lors de la première période de prolongation, Leclerc tranchant finalement le débat à 7:54 de la deuxième période de surtemps sur une aide de Nicolas Létourneau. Soulignons enfin l’excellente performance des deux gardiens qui ont fait face, au cumulatif, à un barrage cumulatif de 107 tirs, le Giovannina dominant 59-48 à ce chapitre.

Prochains matchs

En avance 2-0 dans cette série, les Mariverains tenteront donc de mettre la main sur le titre de la LHCS le week-end prochain alors qu’ils recevront la visite du Pavage Jirico le vendredi 5 avril à 20 h 45 au Centre Caztel avant de rendre visite à la formation de la Côte-du-Sud à 19 h 30 au Centre Rousseau. Si nécessaire, les rencontres 5, 6 et 7 auront lieu du 12 au 14 avril.