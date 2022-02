La finale locale de l’exposciences de l’École polyvalente de La Pocatière s’est déroulée le 10 février dernier. Les élèves de l’école ont eu le privilège de pouvoir visiter les différents kiosques présentés par les élèves du cours de chimie de 5e secondaire. Plusieurs juges ont défilé pour noter les différentes présentations.

À la suite de ce jugement, les équipes déterminées gagnantes représenteront l’École polyvalente lors de l’Expo-sciences, finale régionale de l’Est-du-Québec les 17 et 18 mars prochains. Un vote du public a également eu lieu.

Le kiosque qui a retenu l’attention est le « Déni de grossesse » d’Anaïs Lord, Meggan Dubé et Rachel Castonguay, suivi de près par Turbo réacteur, une turbo invention » de Samuel Adjin et Thomas Chénard. Les trois kiosques qui représenteront l’école à la finale régionale sont les suivants : « Les moustiques » de Sara-Maude Lamarre et Maxim Milliard, « La crème solaire à quoi ça sert ? » de Juliette Beaulieu et William Chamberland ainsi que « L’illusion d’optique » de Sarah-Ève Gignac et Darcia Adomon.

Source : École polyvalente de La Pocatière