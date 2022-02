Lac de l’Est : La Corporation de développement laisse la gestion du camping

La Corporation de développement de Mont-Carmel, OBNL qui gérait le camping et la plage du lac de l’Est depuis plus de 10 ans, laissera la Municipalité gérer les installations. Mentionnons que la Municipalité de Mont-Carmel était déjà propriétaire.

La lourdeur de la tâche au courant des dernières années est à l’origine de la décision de la Corporation, qui veut recentrer ses actions. La pandémie, la pénurie de personnel, etc., ont contribué aux difficultés rencontrées par l’organisme, composé de bénévoles. Le président de la Corporation Denis Lévesque, soulignait toutefois l’engagement de la Municipalité à investir de façon majeur sur le site.

« Depuis au moins les trois ou quatre dernières années qu’on intervient auprès du conseil municipal pour dire : “Vous êtes propriétaires du site. Vous devez investir sur le site. On ne peut plus continuer dans la situation qu’on est là”. C’est un peu comme si on est dans un bloc appartements, il y a le propriétaire, le gestionnaire du bloc et les locataires. On était des gestionnaires du bloc, mais il faut que le propriétaire investisse. Donc c’est une bonne nouvelle que la Municipalité s’implique pour redonner ses lettres de noblesse à ce camping », a dit Denis Lévesque, soulignant par la bande la contribution exceptionnelle du personnel et des bénévoles durant la dernière décennie.

Les travaux doivent d’abord et avant tout débuter par le renouvellement du système de captage et de traitement des eaux usées. Le mandat confié au chargé de projet dans le dossier d’investissements est assez vaste : la construction du nouveau système des eaux usées, la modernisation du système d’eau potable et du système électrique, la mise à niveau des blocs sanitaires, du bâtiment d’hébergement du personnel de celui de restauration et de l’accueil ainsi que de la salle communautaire. « À cet effet, nous sommes toujours en train de faire vérifier les coûts du projet », a dit le maire de Mont-Carmel Pierre Saillant.

La transition entre la Corporation et le personnel de Mont-Carmel est en cours. La Municipalité vient d’ailleurs de publier plusieurs offres d’emplois, recherchant un gérant, des préposés et un concessionnaire pour le restaurant, entre autres.

La Corporation de développement de Mont-Carmel poursuit pour sa part ses activités, en recentrant sa mission. « On continue. On a des projets, je pense à l’aire protégée, la forêt de proximité. Il y aussi l’église avec la Place du Haut-Pays, normalement ça va atterrir », ajoute Denis Lévesque. Le dossier des garderies sera aussi important pour le comité.