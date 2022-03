Fonctionnaires en région : Kamouraska-L’Islet lève la main

« Nos deux MRC réunies ont un indice de vitalité économique négatif de -4,080 5. On ne trouve rien entre Bellechasse et Matane. Nous, on lève la main et on se fait voir, car on trouve que c’est une belle initiative », indique Nancy Dubé, directrice de la Chambre de commerce de Kamouraska-L’Islet (CCKL).