Le retour du Grand McDon le mercredi 11 mai

Les Restaurants Mcdonald’s de Rivière-du-Loup, La Pocatière, Témiscouata-sur-le-Lac et Saint-Jean-Port-Joli, invitent la population à célébrer le 29e Grand McDon, le mercredi 11 mai 2022.

Cette année, l’entreprise s’associe à M. Vincent Beauchesne, président du Groupe Véloce, qui sera le président d’honneur de l’événement.

Grâce à la générosité des entreprises et celle de la clientèle, 75 % des argents recueillis seront remis à des organismes locaux du KRTB. Finalement, l’œuvre des Manoirs Ronald McDonald recevra l’autre 25 % du montant.

Membre de la famille McDonald’s depuis juin 2016, M. Pierre Dubillard, propriétaire des franchises McDonald’s de Rivière-du-Loup, La Pocatière, Témiscouata-sur-le-Lac et Saint-Jean-Port-Joli, entend faire de cette journée une fête de la générosité et de la solidarité comme par les années passées.

Dans le KRTB, comme ailleurs au pays, le Grand McDon a toujours représenté une occasion spéciale de rapprochement avec la population. Durant cette journée, des personnalités d’ici, gens d’affaires, politiciens, artistes, sportifs, représentants des médias, parents et amis « adopteront » les restaurants et mettront la main à la pâte pour appuyer les membres du personnel dans une ambiance de plaisir et d’entraide.

L’objectif des restaurants de Rivière-du-Loup, La Pocatière, Témiscouata-sur-le-Lac et Saint-Jean-Port-Joli a été fixé à 70 000 $ pour la journée.

Source : Restaurants Mcdonald’s