Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima : Le tournoi de golf permet d’amasser plus de 43 000 $

Le tournoi de golf de la santé, au profit de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima, a été un véritable succès, ayant permis d’amasser la somme impressionnante de 43 690 $. L’événement s’est tenu le vendredi 14 juin dernier au Club de golf Saint-Pacôme, où l’ambiance de camaraderie régnait parmi les participants.

Les fonds récoltés lors de ce tournoi revêtent une importance capitale pour la région, notamment grâce à l’achat prévu d’un injecteur de relève pour le tomodensitomètre, aussi connu sous le nom de « taco », d’une valeur de 42 310 $. Le docteur Gaétan Lévesque, président du conseil d’administration de la Fondation, s’est félicité de cette réalisation : « Je suis extrêmement heureux que ce projet se concrétise. Cet équipement permettra une meilleure continuité des soins de proximité », a-t-il déclaré avec satisfaction.

Jean-Pierre Tirman, entrepreneur et président d’honneur de l’activité ainsi que président des Gens d’affaires de Saint-Pascal, a exprimé sa fierté et sa reconnaissance envers tous les participants et donateurs. Il a souligné l’importance de la mobilisation collective pour soutenir les initiatives de santé locales.

Le tournoi s’est déroulé sous la formule de quatre balles meilleure balle, avec un départ simultané pour tous les participants à différents trous du parcours. La journée a débuté avec un déjeuner-brunch, pour donner l’énergie nécessaire aux golfeurs, et s’est conclue par un cocktail suivi d’un souper ouvert à tous, offert au Club de golf Saint-Pacôme.

Parmi les 97 participants, la meilleure équipe fut celle d’Abraham Saucier, Michel Lavoie, Pierre Coulombe et Sylvain Lamy. La pire équipe, celle de Gabriel Hudon et son équipe de Publicité P.A. Michaud. Si jamais vous retrouvez des balles dans les points d’eau du club, il est possible qu’elles appartiennent au député Mathieu Rivest ou au président d’honneur, Jean-Pierre Tirman!