Prix Corniche d’or 2024 : Marcel Lavoie, Alain Vallières et Éléonore Aubin à l’honneur

Le Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM) a renoué récemment avec la tradition des prix Corniche, dans le cadre des Journées patrimoine du Domaine Pointe-de-Saint-Vallier. Marcel Lavoie, Alain Vallières et Éléonore Aubin ont été les lauréats de cette édition. Ils ont été récompensés pour leur contribution exceptionnelle au patrimoine, à l’aménagement et à l’environnement.

Les prix Corniche d’or honorent des personnes ou des organismes qui, par leur savoir-faire et leur leadership, enrichissent le patrimoine, protègent l’environnement, et embellissent nos milieux de vie. Les lauréats de cette année ont été choisis selon des critères stricts, incluant la qualité, l’originalité, et la valeur tangible ou symbolique de leurs projets pour la collectivité et l’environnement. Les récompenses couvrent le grand Lévis et les MRC de Chaudière-Appalaches.

Prix Patrimoine : Marcel Lavoie

Marcel Lavoie a été récompensé pour son domaine à Saint-Jean-Port-Joli, qui comprend six bâtiments, dont une vaste maison patrimoniale du XVIIIe siècle. Autodidacte, il a restauré cette maison en respectant les standards reconnus, inspiré par son grand-père David Lavoie, menuisier et sculpteur. Cette maison lui a servi de refuge et d’école. Aujourd’hui, il habite une demeure monumentale de 27 par 59 pieds, restaurée avec passion. Expert-conseil en patrimoine, il fournit aussi des matériaux historiques, contribuant à la préservation et à l’embellissement du patrimoine québécois.

Prix Aménagement : Alain Vallières

Le maire de Saint-Vallier, Alain Vallières, a reçu le prix pour le sauvetage de l’église du village et sa transformation en centre multifonctionnel. Ce projet lui a permis d’intégrer bureaux municipaux, salle multifonctionnelle et bibliothèque, tout en préservant l’esprit du lieu. En conservant cette construction, il a évité une grande quantité de déchets, démontrant ainsi un engagement environnemental exemplaire. Ce projet, initialement contesté, est devenu une source de fierté pour la communauté de Saint-Vallier.

Prix Environnement : Éléonore Aubin

La forêt nourricière du Cégep de Lévis, portée par Éléonore Aubin, conseillère en développement durable, a été récompensée pour son programme de verdissement et de reboisement. Avec près de 2000 arbres et arbustes plantés, ce projet vise à compenser l’empreinte carbone du cégep, et à améliorer le cadre de vie de la communauté. Dotée d’une formation en design durable, elle a orchestré ce projet en sollicitant des partenaires financiers et des experts en agroforesterie. Lors de l’inauguration, elle a démontré le potentiel éducatif et commercial du projet avec des produits comme le kombucha et l’hydromel fabriqués à partir des ruches du cégep.