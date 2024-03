Fondation de l’Hôpital : Jean-Pierre Tirman nommé président d’honneur du tournoi de golf

C’est l’entrepreneur et président des Gens d’affaires de Saint-Pascal, Jean-Pierre Tirman, qui sera le président d’honneur du prochain tournoi de golf de la santé au profit de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima. L’événement aura lieu le vendredi 14 juin prochain au Club de golf de Saint-Pacôme.

Natif de la région, Jean-Pierre Tirman a accepté d’emblée ce rôle. « Je suis honoré d’avoir été approché pour ce rôle qui me permettra de soutenir les soins de santé au Kamouraska. Évidemment, avec l’équipe de la Fondation, je vais profiter de mon réseautage d’affaires pour trouver des joueurs et des partenaires qui vont contribuer à amasser des fonds pour faire l’achat d’un équipement important et essentiel pour notre centre hospitalier », mentionne M. Tirman.

Un achat important

Le Dr Gaétan Lévesque, président du conseil d’administration de la Fondation, annonce que les profits de l’événement serviront à faire l’achat d’un injecteur de relève pour le tomodensitomètre — mieux connu sous le nom de taco —, au coût de 42 310 $. « Je suis extrêmement heureux que ce projet se concrétise. Cet équipement permettra une meilleure continuité des soins de proximité », mentionne le Dr Lévesque.

Le tournoi se fera sous la forme de quatre balles, meilleure balle, avec un départ simultané, c’est-à-dire que tous les participants commenceront en même temps depuis différents départs sur le parcours. La journée débutera avec un déjeuner-brunch pour les participants et se termina par un cocktail et un souper ouvert à tous au Club de golf de Saint-Pacôme.

Les inscriptions sont ouvertes en ligne au fondationhndf.ca dans la section financement. Pour obtenir des informations, de l’aide pour s’inscrire ou commanditer l’événement, vous êtes invités à communiquer avec Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation, au 418 856-7000 poste 7395.