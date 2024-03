Simon Bérubé confirmé candidat du Bloc Québécois pour la circonscription de Québec

L’ex-candidat bloquiste de la dernière élection de la circonscription fédérale de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup et originaire de Saint-Pacôme, Simon Bérubé, sera bientôt officialisé candidat de la circonscription de Québec puisque personne n’a daigné se présenter contre lui.

Le tout se fera le 15 mars 2024 à 18 h, au Château Laurier. Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet et plusieurs autres députés de cette formation politique seront sur place. « C’est avec une grande fierté que je vous annonce que l’investiture pour la circonscription de Québec n’est pas contestée. Je serai donc votre candidat du Bloc Québécois pour les prochaines élections dans Québec ! Un grand merci à toute mon équipe et à tous ceux et celles qui m’ont appuyé et qui le feront au cours des prochains mois. Le travail ne fait que commencer ! », a déclaré M. Bérubé sur sa page Facebook.

Le comté de Québec est présentement détenu par le libéral Jean-Yves Duclos. Selon Québec 125, le Bloc Québécois y est en avance avec 27 %, suivi du Parti conservateur du Canada avec 26 %. Le PLC y récolte quant à lui à 24 %.