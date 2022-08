Fonderie Poitras : Obtenir son DEP en travaillant

« Ce qu’il y a de bien et qui nous rend très fiers, c’est que nous sommes là pour soutenir la totalité des étapes pour y parvenir. Ce n’est pas une obligation, ça ne coûte rien et il n’y a aucun prérequis scolaire. Pas besoin non plus d’aller en centre de formation », résumait Katy DeBlois, directrice des ressources humaines à la Fonderie Poitras. L’équipe a travaillé avec les partenaires en éducation pour proposer cette nouveauté.