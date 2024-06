Francis Turcotte est honoré

Francis Turcotte, enseignant du Cégep de La Pocatière au Département de sciences et techniques biologiques, a reçu une mention d’honneur de l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) lors de son colloque qui se tenait récemment à Gatineau.

Chaque année, les enseignants sont invités à remplir un formulaire pour soumettre la candidature d’un ou d’une collègue. Cette nomination relève de la commission des études qui détermine la personne lauréate parmi les candidatures préalablement analysées par les membres du comité pédagogique. Cette année, pour son apport indéniable au Cégep depuis une trentaine d’années, c’est M. Turcotte qui a été élu pour recevoir la mention d’honneur de l’AQPC.

M. Turcotte est un biologiste remarquable, un collègue conciliant et un enseignant inspirant. Actif dans son domaine et impliqué auprès de nombreux organismes du milieu, il a le souci constant d’actualiser son expertise et d’en faire bénéficier ses pairs. Grâce à sa grande disponibilité et à son attitude positive, il développe des relations privilégiées avec ses étudiants.

Que ce soit à travers ses cours, des stages de survie en forêt ou des activités sur le terrain, M. Turcotte place chacun d’eux au cœur de l’action pour bien les préparer au marché du travail. Son impact sur l’épanouissement des étudiants est indéniable et son appui au rayonnement du Cégep est tangible.

Le Cégep de La Pocatière tient à féliciter M. Turcotte pour l’obtention de cette mention d’honneur hautement méritée et à le remercier pour sa contribution exceptionnelle à la réussite de cette maison d’enseignement. Son ouverture, son implication et son grand esprit d’équipe inspirent ceux qui ont le privilège de le côtoyer.

Source : Cégep de La Pocatière