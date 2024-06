Le Cégep de La Pocatière au Prix Liberté

La Région Normandie, en France, a décerné récemment le prestigieux Prix Liberté à Motaz Azaïza, photojournaliste couvrant le conflit israélo-palestinien. L’événement s’est tenu à Caen. Éric Ouellet, enseignant en science politique et en histoire au Cégep de La Pocatière, était sur place. Sa présence soulignait l’engagement de longue date du Cégep dans ce concours international.

Depuis cinq ans, le Cégep de La Pocatière est partenaire du Prix Liberté. Chaque année, les étudiants en Sciences humaines sont invités à proposer des candidatures de personnes ou d’organismes menant des combats pour la liberté. Certains étudiants ont même la possibilité de siéger au jury international, participant ainsi à la sélection des trois finalistes du prix.

Durant la période de votation en ligne, en mars et avril, les étudiants en Sciences humaines se sont mobilisés pour promouvoir les candidatures dans le cadre du cours Enjeux politiques du 21e siècle. Ils ont installé des kiosques à la bibliothèque, ont fait des présentations en classe et organisé diverses activités pour stimuler la participation.

« Notre passion pour cette manifestation concrète de paix et de démocratie grandit d’année en année. La présence d’enseignants et de dignitaires de nombreux pays de la Francophonie confirme la reconnaissance croissante du Prix Liberté à l’international. Dans une société parfois éloignée de la tolérance et du vivre-ensemble, promouvoir le Prix Liberté auprès de la jeunesse québécoise est essentiel », explique Éric Ouellet.