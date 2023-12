François LeBlanc nommé coordonnateur des Services informatiques

Le conseil d’administration du Cégep de La Pocatière a procédé à la nomination de François LeBlanc au poste de coordonnateur des Services informatiques, lors de sa dernière séance tenue le mercredi 29 novembre dernier. M. LeBlanc est entré en fonction le lundi 4 décembre.

M. LeBlanc connaît très bien le Cégep de La Pocatière pour y avoir étudié en Informatique de gestion et pour y travailler depuis 2002, et ce, pendant plus de 20 ans en tant que technicien en informatique.

En juin 2023, à la suite d’une année complète en tant qu’enseignant en Techniques de l’informatique au Cégep, François LeBlanc est ensuite retourné à l’équipe des Services informatiques, mais cette fois, en tant que coordonnateur par intérim. Cette nomination officialise son entrée en fonction et lui permettra de poursuivre le travail réalisé ces derniers mois.

« Fort de ses qualités personnelles et de sa grande connaissance du fonctionnement interne et des services à offrir en informatique au sein de notre Cégep, M. LeBlanc dispose de l’ensemble des compétences pour exercer la fonction de coordonnateur au sein des Services informatiques », affirme Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La Pocatière. En plus de ses compétences, sa rigueur et son engagement envers notre institution lui permettront sans aucun doute de superviser les services et projets d’importance à déployer du côté des ressources informationnelles du Cégep. Après ces derniers mois par intérim, nous avons entière confiance dans ses capacités à relever ce défi sous le signe de la continuité, et l’accueillons officiellement avec beaucoup d’enthousiasme au sein de l’équipe d’encadrement du Cégep de La Pocatière. »

Source : Cégep de La Pocatière