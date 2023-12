Grand succès pour le Marché de Noël de La Pocatière

La population était au rendez-vous de la neuvième édition du Marché de Noël de La Pocatière tenue les 25 et 26 novembre à la cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Plus de 70 exposants étaient présents avec une offre de produits de création artisanale et agroalimentaires diversifiés et de qualité.

Les Chevaliers de Colomb du Conseil 5425 — Sainte-Anne, organisateurs du Marché de Noël de La Pocatière, ont remis à la Fondation André-Côté une partie des profits générés par la location de tables aux exposants, un montant de 1500 $. Le reste des profits sera retourné auprès de la communauté.

En nouveauté cette année, l’Agence A@Z Multimédias a réalisé des entrevues individuelles auprès d’une quinzaine d’exposants afin de mettre en valeur leur entreprise et de faire connaître leurs produits et leurs points de vente. Elles peuvent être visionnées sur la page Facebook du Marché de Noël de La Pocatière.

L’agent de développement à Développement économique La Pocatière (DELP), Sébastien Tirman, a noté l’achalandage constant et accru cette année. Il souligne l’addition de dix exposants pour cette année. Il évoque aussi que « le Marché de Noël de La Pocatière constitue un excellent moyen de promouvoir et de stimuler l’économie de proximité, tout en mettant en vedette la qualité des produits des exposants ».

Source : Développement économique La Pocatière