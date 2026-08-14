François Léveillée sera l’invité d’honneur du Gala du roman policier de Saint-Pacôme

L’humoriste, auteur, comédien et metteur en scène François Léveillée sera l’invité d’honneur de la 24e édition du Gala du roman policier de Saint-Pacôme qui se déroulera le samedi 17 octobre au Club de golf de Saint-Pacôme.

Figure marquante de la scène culturelle québécoise depuis plusieurs décennies, François Léveillée est notamment connu pour ses personnages, ses spectacles d’humour, ses collaborations comme scripteur et metteur en scène, ainsi que pour sa carrière d’auteur-compositeur-interprète. Selon la Société du roman policier de Saint-Pacôme, sa présence apportera une touche particulière à cette soirée consacrée au roman policier québécois.

Le jury du Prix Saint-Pacôme du roman policier est par ailleurs à l’œuvre. Au total, 35 romans ont été soumis en candidature pour l’édition 2026. Les trois membres du jury poursuivent actuellement la lecture des ouvrages. Les trois finalistes seront dévoilés à la fin du mois d’août. Les billets permettant d’assister au gala seront également mis en vente à ce moment.

La soirée du 17 octobre permettra ainsi de célébrer les meilleurs romans policiers de l’année, et de mettre en valeur les créateurs qui contribuent à la vitalité de ce genre littéraire au Québec.