Le Festival des vins de Saint-Jean-Port-Joli de retour pour une troisième édition

Le Festival des vins de Saint-Jean-Port-Joli sera de retour le samedi 12 septembre pour une troisième édition. Présenté par l’entreprise Graphie, l’événement se déroulera de 16 h à 20 h sur la passerelle de La Vigie et au Parc des Trois-Bérets, selon la même formule que lors des années précédentes.

Les participants pourront ainsi découvrir des vins provenant de différentes régions du monde, présentés par une quinzaine d’agences et de vignerons locaux invités. Parmi ceux-ci figurent Ségué Lepage de Cidres Appalaches, Nathalie Decaigny du Domaine Vallier-Robert de Témiscouata, ainsi que Frédéric Paré du Domaine des Feux follets de Berthier-sur-Mer. Par ailleurs, le sommelier Philippe Lapeyrie sera de retour. Il animera une dégustation VIP de 14 h à 15 h 30, avant le début de la dégustation libre prévue de 16 h à 20 h.

Les billets sont offerts au coût de 25 $, et comprennent un verre de dégustation ainsi que dix coupons. Le billet Prestige, vendu 60 $, inclut un verre et cinquante coupons. Une quantité limitée de billets de chaque catégorie est offerte en prévente à prix réduit à La Marina resto-bar de Saint-Jean-Port-Joli.

Découvrir le vin

Événement à but non lucratif, le Festival des vins souhaite favoriser la découverte, et rassembler les amateurs de vin de tous les niveaux tout en contribuant au rayonnement culturel et touristique de la région. Les profits seront remis à la Corporation des fêtes, événements et espaces culturels de Saint-Jean-Port-Joli (COFEC), afin d’être réinvestis dans les fêtes de la communauté et dans le développement touristique régional.

L’événement peut compter sur l’appui de plusieurs partenaires dont Graphie, Nova Biomatique, la Caisse Desjardins du Grand L’Islet, La Marina resto-bar, Promutuel Assurance Côte-Sud, la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli et la COFEC. Plusieurs commerces de la région soutiennent également le festival.