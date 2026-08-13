Le Québec maritime : Une année marquée par la croissance et le rayonnement international

Le Québec maritime a dressé le bilan d’une année 2025-2026 marquée par une croissance de l’activité touristique, une reconnaissance internationale, et le déploiement d’une nouvelle planification stratégique. Réunis en assemblée générale annuelle, les membres de l’organisme ont adopté le rapport annuel et les états financiers, tout en reconduisant l’ensemble des administrateurs pour l’année à venir.

Le Québec maritime est l’organisme chargé de promouvoir, à l’extérieur du Québec, les régions touristiques du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de la Côte-Nord et des Îles-de-la-Madeleine. Depuis près de 30 ans, il coordonne les efforts de mise en marché de ces quatre territoires maritimes afin d’attirer des visiteurs provenant du reste du Canada et de l’international.

Selon le président du conseil d’administration, Carl Beaulieu, l’année a notamment été marquée par une reconnaissance obtenue lors des TravMedia Awards à Paris ainsi que par une hausse moyenne de 15 % des revenus issus de l’hébergement commercial et de courte durée sur le territoire couvert par l’organisation. Il souligne également que la nouvelle planification stratégique permettra de poursuivre le développement de la destination dans un contexte de transformation rapide de l’industrie touristique.

Au cours de la dernière année, l’organisme a amorcé la mise en œuvre de son Plan stratégique 2026-2030. Issu d’un vaste exercice de réflexion, ce document établit les orientations qui guideront les actions de l’organisation au cours des prochaines années. Il s’appuie sur quatre chantiers stratégiques, et vise à répondre aux occasions et aux défis qui se présentent dans l’industrie touristique.

Les efforts promotionnels ont également produit des résultats notables. La campagne En route to… Québec by the Sea, destinée au marché nord-américain, a entraîné une hausse de 17 % des sessions avec engagement sur le site web de l’organisation, une augmentation de 41 % de la durée moyenne des visites, et une progression de 25 % des clics sur les pages de campagne.

La campagne motoneige menée auprès des clientèles de l’Ontario et du nord-est des États-Unis a pour sa part permis de doubler le nombre de sessions attribuées à ces marchés sur le site web du Québec maritime. Les motoneigistes états-uniens ont d’ailleurs offert les meilleurs résultats en matière de taux de clics et de conversion.

En Europe

En Europe francophone, plusieurs initiatives ont suscité un fort intérêt. Une collaboration avec La petite bette a permis de mettre en valeur les saveurs et savoir-faire culinaires des régions maritimes, avec un taux d’engagement moyen de 105 %. Un autre projet réalisé avec l’historien et créateur de contenu Laurent Turcot, de la chaîne L’Histoire nous le dira, a obtenu un taux d’engagement moyen de 78 %. Enfin, un partenariat avec La Cabane à Mario a généré plus de 8640 inscriptions à l’infolettre de l’organisme, grâce à un concours organisé dans une trentaine de marchés de Noël en France et en Belgique.

L’une des réalisations les plus remarquées de l’année demeure toutefois l’obtention du prix du meilleur dossier de presse – destination internationale lors des TravMedia Awards France 2026. Cette distinction a été remise à Paris en mars dernier dans le cadre de l’International Media Marketplace (IMM) France. Le jury a notamment souligné la qualité du contenu offert aux médias, et la mise en valeur des quatre régions du Québec maritime.

Les actions de relations de presse ont généré une valeur médiatique évaluée à plus de 123 millions $, et donné lieu à 999 reportages, entre autres dans le New York Times, le Toronto Star, ainsi que dans les magazines Food & Wine, Geo et Bold Magazine.

L’organisme a également accueilli 42 tournées médias regroupant 76 participants, dont plusieurs créateurs de contenu, ainsi que 12 tournées de voyagistes représentant 51 professionnels actifs sur différents marchés internationaux et nationaux. Les retombées de la bourse touristique Bienvenue Québec, tenue à Rivière-du-Loup, ont aussi favorisé la découverte de la destination par plusieurs voyagistes.

Soutien aux entreprises

Du côté du soutien aux entreprises touristiques, le Québec maritime comptait au 31 mars 2026 10 % plus d’entreprises associées à son programme de commercialisation hors Québec qu’un an auparavant. L’organisation a poursuivi ses activités d’accompagnement et de formation, notamment par l’entremise de sept webinaires ayant réuni 188 participants, et obtenu un taux de satisfaction de 97 %.

Enfin, tous les membres du conseil d’administration ont été reconduits dans leurs fonctions lors de l’assemblée générale annuelle du 12 juin. Carl Beaulieu demeure président de l’organisation, accompagné notamment d’Ariane Bérubé à la vice-présidence, et de Joëlle Ross au poste de secrétaire-trésorière.