Frédéric Martineau élu président d’Avantis Coopérative

Lors de l’assemblée générale annuelle de la coopérative le 24 mars dernier, le président sortant, Denis Lévesque, a été réélu par les membres comme administrateur, mais il a annoncé aux membres présents qu’il ne solliciterait pas un renouvellement de son mandat à titre de président de la Coopérative étant donné son implication au sein du conseil d’administration de Sollio Groupe Coopératif. Au terme d’un processus électoral, les membres du conseil d’administration ont élu Frédéric Martineau à titre de président d’Avantis Coopérative.

Parmi les autres membres de l’exécutif du conseil d’administration, ont été élus également : René Lapierre, à titre de 1er vice-président, Olivier Corriveau, à titre de 2e vice-président, Guillaume Sylvain, au siège no. 4 du comité exécutif, et Keven Mercier, au siège no. 5 du comité exécutif.

« À titre de président d’Avantis Coopérative, je vise à assurer la continuité du travail entamé depuis sa création il y a trois ans, c’est-à-dire poursuivre la mise en place de notre culture Avantis, maintenir et renouveler la proximité avec les membres de la Coopérative et s’assurer que les membres et les employés d’Avantis sont fiers de leur coop », a déclaré le président, Frédéric Martineau.

Producteur laitier et co-propriétaire de la Ferme Champagne et Frères Inc. à Sainte-Agathe-de-Lotbinière, Frédéric Martineau est impliqué dans le milieu coopératif agricole depuis de nombreuses années. Engagé dans le développement de sa coopérative, il a occupé les fonctions de 1er vice-président d’Avantis Coopérative et la présidence de la coentreprise Sollio & Avantis Agriculture coopérative depuis leurs créations.

Avantis Coopérative profite de l’occasion pour remercier le président sortant Denis Lévesque. Ayant plus de 28 ans d’expérience à titre d’administrateur de coopérative, son expérience, son côté rassembleur et son sens du devoir ont marqué son passage à titre de premier président de la Coopérative.

Rappelons que le conseil d’administration d’Avantis Coopérative est composé de 15 administrateurs et de quatre membres observateurs. Ils représentent les membres agricoles de la coopérative de l’ensemble du territoire.