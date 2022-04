L’ouverture des écocentres kamouraskois reportée d’une semaine

L’écocentre de La Pocatière ouvrira donc ses portes le mardi 12 avril et sera ouvert du mardi au samedi, de 8 h à 16 h. La saison de l’écocentre de Saint-Pascal débutera le mercredi 13 avril et il sera ouvert du mercredi au samedi, de 8 h à 16 h. Quant à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, son écocentre ouvrira le jeudi 14 avril, et sera ouvert le jeudi de 11 h à 20 h, et le 1er et 3e samedi du mois de 8 h à 12 h. À partir du 8 septembre, l’horaire du jeudi à Saint-Alexandre sera de 8 h à 16 h. Pour les trois écocentres, la saison se terminera le 19 novembre 2022.