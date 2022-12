Frédéric Poulin à la présidence de l’Association du parti conservateur du Québec en Côte-du-Sud

L’Association du Parti conservateur du Québec (PCQ) en Côte-du-Sud s’est réunie afin de procéder à la nomination des officiers du conseil d’administration pour la prochaine année. Le poste de la présidence sera maintenant assumé par Frédéric Poulin, candidat à la dernière élection provinciale. Les postes de vice-président, de trésorier et de secrétaire ont été respectivement attribués à Jérôme Bélanger, Olivier Pry et Lucie Lachance.

« Je demeure engagé envers les 8000 électeurs m’ayant accordé leur confiance. Toute l’équipe du PCQ en Côte-du-Sud partage cette volonté. Avec eux, je poursuivrai le travail amorcé au cours des derniers mois. Nous avons bâti une solide base et entendons bien la renforcer. L’objectif est de montrer que la vraie alternative politique, c’est nous », d’affirmer Frédéric Poulin, président de l’association.

L’association du PCQ en Côte-du-Sud garde un œil attentif sur les enjeux locaux. Elle fera valoir ceux-ci et proposera des solutions. Elle sera l’aiguillon qui piquera le gouvernement pour le faire bouger dans la bonne direction.

Laisser la CAQ poursuivre dans ses mauvaises décisions entraînera une aggravation des problèmes qui accablent la population : hausse vertigineuse du coût de la vie, endettement, effondrement des services fournis par un État pourtant de plus en plus obèse, pour ne nommer que ceux-ci.

« Le Parti conservateur du Québec propose des solutions efficaces et structurantes pour moderniser l’économie du Québec et rendre les gens plus libres financièrement. Libéralisation de notre économie, apport du privé en santé, amélioration de notre productivité, et diminution de la taille de l’État sont des points que seuls les conservateurs offrent comme options de développement. Et c’est exactement ce à quoi nous travaillerons durant les prochaines années », de conclure Frédéric Poulin.

Source : L’Association du Parti conservateur du Québec (PCQ) en Côte-du-Sud