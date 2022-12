Les nouveaux gestionnaires de proximité en santé auront le pouvoir d’agir

La PDG du CISSS du Bas-Saint-Laurent Isabelle Malo confirme que les nouveaux cadres affectés à chaque MRC du territoire seront les yeux et les oreilles de la haute direction, et auront le pouvoir d’agir pour améliorer ce qui se passe dans leur MRC.

« C’est une personne qui est là pour soutenir, mais elle a des responsabilités, elle a du pouvoir aussi, et n’a pas à se rapporter à moi tous les jours. Ils sont là pour collaborer avec les gens localement, toujours dans le respect des orientations gouvernementales. Ce qu’on veut, c’est améliorer le fonctionnement local et le sentiment d’appartenance aussi », a résumé Mme Malo.

Ces nominations viennent d’une orientation du gouvernement. Le nouveau directeur adjoint exécutif — dans le cas du Kamouraska il s’agit de Pascal Lamarre — sera donc la personne vers qui se tourner dans la région. Il établira les partenariats avec le comité des usagers, la fondation, les médecins, les élus, les organismes communautaires, etc. Il discutera avec ses voisins avec qui il y a des ententes, comme le Centre hospitalier de Rivière-du-Loup, où les femmes vont accoucher quand il y a une rupture de services en obstétrique.

S’il y avait des problèmes d’engorgement à l’urgence, par exemple, ce nouveau cadre aura la responsabilité de planifier des rencontres avec les gestionnaires, et de regarder les enjeux et les solutions.

« C’est une responsabilité importante. Ils sont comme mes représentants territoriaux, car je n’ai pas la capacité de téléportation ; ils deviennent les yeux et les oreilles de la haute direction. C’est de regarder ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, et de s’assurer de régler les problèmes du terrain, le plus près possible du terrain », ajouter la PDG.

Les nouveaux directeurs adjoints exécutifs sont Pascal Lamarre au Kamouraska, Isabelle Lévesque pour Rivière-du-Loup–Les Basques, Isabelle Tremblay au Témiscouata, Mélanie Potvin dans Rimouski-Neigette-La Mitis, et François Dubé pour La Matanie. Le poste de directeur adjoint exécutif pour la Matapédia demeure à combler, et les démarches de recrutement sont en cours. Par ailleurs, les deux nouveaux coordonnateurs exécutifs sont Renelle Lévesque dans Rimouski-Neigette-La Mitis, et Daniel Tobien pour Rivière-du-Loup–Les Basques. L’entrée en fonction de ces gestionnaires de proximité se fera au cours des prochaines semaines.