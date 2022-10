Côte-du-Sud fait de nouveau confiance à la CAQ

Au moment de mettre sous presse lundi, il comptabilisait plus ou moins la moitié des voix, suivi du conservateur Frédéric Poulin, du péquiste Michel Forget, du solidaire Guillaume Dufour et du libéral Sylvain Lemieux.

« J’ai fait campagne sans ne rien tenir pour acquis. J’ai été positif et respectueux. On peut voir que ç’a été payant, a lancé d’entrée de jeu Mathieu Rivest dès son élection confirmée. Je souhaite être un député proactif, à l’écoute, et qui travaille à faire avancer la région. Je serai le député de l’ensemble de Côte-du-Sud », a-t-il lancé.