Fumer, c’est non : une campagne choc pour les 11 à 15 ans

Alors que l’âge moyen d’initiation au tabac au Québec est de 13,3 ans, le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) lance une campagne de sensibilisation percutante pour prévenir le tabagisme chez les jeunes du secondaire.

Laisse pas ta vie partir en fumée. Derrière ce slogan évocateur, le RSEQ espère rejoindre les jeunes de 11 à 15 ans à un moment charnière de leur développement. La nouvelle campagne, qui a débuté le 12 mai, mise sur l’impact social du tabagisme pour dissuader les adolescents de s’initier à la cigarette ou à la vapoteuse. Elle se poursuivra jusqu’au 9 juin dans les écoles secondaires, sur les abribus, à la télévision, et sur les réseaux sociaux.

« Les jeunes valorisent leurs liens sociaux. Mais la dépendance à la nicotine peut isoler, et nuire à ces relations », indique le RSEQ par communiqué. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les effets physiques du tabac, la campagne met en lumière les occasions manquées, l’isolement, et les conséquences sociales de la dépendance.

L’objectif est d’agir avant qu’il ne soit trop tard. Selon les données provinciales, un jeune sur six a déjà expérimenté un produit de nicotine avant l’âge de 15 ans. Cette réalité alarmante pousse le RSEQ à intervenir tôt, avec un message adapté au langage et aux préoccupations des jeunes.

Offensive multimédia

L’offensive publicitaire se décline sous plusieurs formes : vidéos en ligne et à la télévision, publications ciblées sur les médias sociaux, affiches dans les établissements scolaires. Un visuel frappant représentant une silhouette d’ado qui s’efface dans la fumée accompagne les messages.

La campagne invite aussi à visiter le site commencepasafumer.ca, où des ressources sont mises à la disposition des élèves, des parents et du personnel scolaire. Des outils d’animation sont aussi accessibles pour soutenir les discussions en classe.

« Promouvoir la santé et le bien-être en milieu scolaire, c’est aussi prévenir les habitudes de vie nuisibles comme le tabagisme. L’activité physique et l’engagement scolaire sont des facteurs de protection importants », souligne le directeur général du RSEQ, Stéphane Boudreau.

Le lancement de cette campagne en pleine saison printanière n’est pas anodin. Les jeunes sont plus souvent dehors, exposés à diverses influences, et les campagnes de prévention visent à les accompagner dans leurs choix. Des écoles secondaires ont déjà reçu les affiches, et les discussions sont amorcées dans plusieurs classes.

Alors que les nouvelles données régionales confirment que le Bas-Saint-Laurent n’échappe pas à cette problématique, la campagne Laisse pas ta vie partir en fumée s’inscrit comme un rappel que chaque moment sans cigarette est une victoire sur l’avenir.