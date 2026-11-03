Gagnants du concours de sculpture La Bougeotte

Le jardin de sculptures Art populaire Kamouraska a offert pour sa sixième année une exposition intitulée La Bougeotte. Pour l’occasion, les sculpteurs devaient relever le défi d’inclure du mouvement dans leur création. Les œuvres réalisées ont fait l’objet d’un concours dont l’issue était déterminée par le vote des visiteurs.

« Cette édition 2026 fut des plus relevées. Une joyeuse animation a régné tout au cours de l’été. Il y a eu de l’action dans l’air, et les artistes ont réussi le pari de faire bouger à la fois les sculptures et les visiteurs du jardin », notent les organisateurs.

Michel Girard, de Portneuf, a mérité le premier prix de 1000 $ pour sa nageuse Doris qui a conquis le cœur des visiteurs. Un deuxième prix de 300 $ a été attribué à Danielle Samson de Saint-Éloi pour Flore, sa mignonne danseuse. Finalement, Roger Brabant, de Rigaud, a mérité le troisième prix de 200 $ pour Ti-Oui, son écrabouilleur de canettes.

« Impossible de ne pas se réjouir devant ce parcours de sculptures animées de mouvement. Toujours plus vivant, le jardin n’a jamais suscité autant de réactions du public. Des centaines de personnes ont visité le site de l’exposition. Certains ont été fascinés par les mécanismes des sculptures, d’autres par leur évocation », ajoutent les responsables.

En attendant l’an prochain, Art populaire Kamouraska lève son chapeau à tous ces sculpteurs qui ont au bout des doigts l’art de toucher les gens, et qui savent si bien divertir les visiteurs de passage dans notre magnifique coin de pays.

Source : Art populaire Kamouraska